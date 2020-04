Valgevene koroonaliiga kogub üha suuremat populaarsust, suurfavoriit rühib august välja 

Viies voor algab juba homme ehk neljapäeval, kui kavas on kaks matši. Samas tempos jätkatakse ka reedel ning laupäeval peetakse veel neli kohtumist. Bate võõrustab laupäeval liidrit Žodzina Torpedot, kel praegu kirjas kolm võitu ja üks kaotus. Üheksa punkti peal on ka Minski Energetik, kes kohtub juba homme kodus Gorodejaga.

Minski Energetik vs. Borissovi Bate, Foto: AP/Scanpix

Spordisõbrad jälgivad ühtaegu huvi ja hirmuga, kuidas Valgevene eksperiment jätkub. Kokku on maailmas koroonaviirusesse nakatunud enam kui kaks miljonit inimest ja surnute hulk on tõusnud 126 000ni. Paljudes piirkondades peetakse just spordivõistlusi bioloogilisteks pommideks, mis viirusele hoo sisse andsid. Kuulsaim näide on Atalanta ja Valencia jalgpallilahing Itaalias, mis viis sügavasse kriisi Lombardia piirkonna ning tõi suure tõenäosusega kaasa ka viiruse kiirema leviku Hispaanias.