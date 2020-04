Breikijad olümpiale! Eesti tänvatantsijad kõrvaldasid suurelt unistuselt viimase bürokraatliku takistuse 

„Breiktantsijad said tänu tantsuspordi liiduga ühinemisele tugeva motivatsioonilaksu, et alustada Pariisi olümpiaks treenimist,“ ütles MTÜ Tänavatantsijate Liidu asutaja Joel Juht. „Eestis on olemas tugevaid breikareid, kes võiks järgmisel olümpial Eestit esindada. Soovin siinkohal öelda tänusõnad meie tiimile, kellega oleme juba pool aastat tegelenud Tänavatantsijate Liidu eesmärkide kaardistamisega ja breiktantsijatele süsteemse arengu andmisega.“