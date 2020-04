Olümpialootuse Mart Seimi jaoks oluline EM lükkus veelgi edasi 

Algsaelt oli tõstmise EM planeeritud 4.-12. aprillile, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükkusid need kõigepealt 13.-21. juunile ja nüüd on selgunud, et ka siis ei saa võistlusi pidada, vahendab ERR Sport .

„Kõik mõistavad, et praeguses situatsioonis on kõik riigid kinni ja võimatu on kõiki kokku saada. Samuti on lukus Moskva linn ja iseenesest mõista on olukorra muutumine lähemas tulevikus ebatõenäoline,” sõnas Agapitov.