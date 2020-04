Supersportlased: esmalt alistad vähi, siis kõik konkurendid 

„Halvaloomulise kasvaja diagnoosi saamisele järgnevat psühholoogilist reaktsiooni on võrreldud mistahes teise väga traumaatilise kogemusega. Levinult kasutatakse selle teadmisega toimetulekut käsitledes samu „staadiume“, millest räägitakse leinaga toimetuleku puhul: eitamine, viha, kauplemine, masendus, aktsepteerimine. Oluline on märkida, et tegelikult ei esine ei leina ega raske haiguse diagnoosi puhul alati kõik need astmed ning kindlasti ei pea need käima täpses järjekorras. Tegemist on üldistava mudeliga, mis võimaldab paljudel inimestel neid protsesse lihtsamini mõista” kirjeldas psühholoog ja endine sportlane Jorgen Matsi.