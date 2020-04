Spordivaria Tartu ultraprofessor võib joosta kasvõi viis ööd ja päeva järjest Kaspar Koort , täna, 20:50 Jaga: M

Kulgemine Kirde-Inglismaa maastikul. Tänavuseks hooajaks Piirimäel nii ekstreemseid plaane tehtud ei olnud, kuid kas ja kus ta üldse end sel aastal proovile panna saab, on koroonapandeemia tõttu praegu ebaselge. Halvemal juhul tuleb kogu hooaeg maha kriipsutada. Foto: Spine Fusion Race

Kaheksa kilomeetrit. 8000 tuhat sammu. Mehele, kelle maratonijooksu isiklik rekord on 2:47.57, peaks see olema justkui kerge soojendus enne tõsist trenni. Ent kui sul on seljataga 418 kilomeetrit, millest tublisti üle poole on läbitud unevõlas ja lihani veritsevateks hõõrutud varvastega, nõnda et iga järgmine samm valmistab põrgupiina, on asi kergest soojendusest kaugel.