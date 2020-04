TOHOH! Toyota WRC tiimi pidu on uueks hooajaks läbi? 

Evans toob välja kõneka fakti Toyota tiimi võimsusest. Alates 2018. aastast on Yaris WRC masin võitnud 542st kavas olnud kiiruskatsest 52%. Lisades siia juurde Toyota MM-tiitlid, on Evansi sõnul selge, et Yaris on olnud oma generatsiooni autodest selgelt kõige kiirem. Yarise ülemvõimu näitab ka koroonaviiruse tõttu ajutiselt peatatud käimasolev hooaeg, kus MM-tabeli nelja esimese mehe seas on kolm Toyota pilooti.