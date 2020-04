Fotod: Ronaldo valab kadeduspisaraid! 45aastase eksjalgpalluri keha on nagu noorel jumalal 

Kolme aasta eest tipptasemel mängimise lõpetanud Ze Robertol on küll juba habemes rohkelt halle karvu, kuid erinevalt paljudest teistest eksjalgpalluritest pole tema maistele naudingutele andunud ning rügab jätkuvalt trenni teha. Ilmselt võiks ta edukalt veel jalgpalligi mängida, kuid mees piidleb hoopis kulturismi suunas.

"Ainus, kellega sa pead võistlema, et olla parem, on see isik, kes sa olid eile," sõnastas Ze Roberto ühes sotsiaalmeedia postituses oma põhimõtte.