Tartu Ülikool ja BC Kalev/Cramo on olnud NBA jooksvad meistrid?! Võta või jäta, aga nii on! 

Et Kalev/Cramo võitis seejärel Tartut veel kolmes mängus ning jäi löömatuks ka hooajaeelsetes kohtumistes (ka need lähevad selles formaadis arvesse) ja viis esimest mängu Eesti-Läti liigas, hoidsid nad vööd enda valduses 152 päeva - ühtlasi on see pikim aeg, mil vöö on järjest ühe meeskonna oma olnud! 14. oktoobril sai see ilus aeg paraku otsa, kui Ühisliigas kaotati võõrsil Moskva Himkile 73:80.