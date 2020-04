FOTOD | Triatloni superstaar ehitas basseini... Garaaži! 

Foto: Yorkshire Post / SWNS

Brownlee on igal hommikul ujununud juba alates sellest ajast, kui oli kaheksa aastane. Et koroonaviiruse tõttu on avalikud basseinid suletud, tuli tavapärase treeningurutiini jätkumise jaoks üksjagu nuputada, kuid lõpuks sai välja nuputatud ja Brownlee on tulemusega väga rahul.