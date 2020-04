Sporditäht hoiatab soomlasi koroona ajal leviva idiootsuse eest 

Paljud soomlased istuvad praegu ööpäevaringselt kodudes. Kui varem saadi liikumisvajadus mingil määral täidetud igapäevaseid toimetusi tehes, tööl ja poes käies, siis nüüd on kõik need tegevused nullitud.

„Kui oled poolteist kuud järjest diivanil vedelenud, siis on ka piirangute kadudes väga lihtne samas vaimus jätkata. Kui harjud ühe elustiiliga ära, on seda väga keeruline muuta,“ ütleb 44aastane mees, kes on tuntud ka hüüdnimega Bull. Ta tuletab meelde, et kodus on võimalik väga mitmekülgselt treenida ja kõik juhised on internetist hõlpsalt kättesaadavad.