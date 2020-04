Pordi kriitika Alaveri protsessi kohta: õppisime, et kui lepitakse kokku, siis võib kurjategija rahulikult eluga edasi minna 

„Eesti seadused näevad ette, et kokkuleppemenetluses ei pea isegi süüd tunnistama. Kui vaatame, keda on petetud, siis ohvriks pole kohtunik, vaid Eesti spordiavalikkus, kes ei saa antud juhul sellest loost mitte midagi õppida,“ rääkis Port. „Õppisime vaid seda, et kui lepitakse kokku, siis võib kurjategija suhteliselt rahulikult oma eluga edasi minna. Soovin ajakirjanikele edu kohtuvaiete lõpetamisel.“

Kriminaalasjas, milles Alaver mõisteti süüdi dopingukuriteos, vaidlustas AS Ekspress Meedia pärast kohtuotsuse jõustumist Harju maakohtu otsustuse arutada seda kriminaalasja kinnisel kohtuistungil. Kaebaja hinnangul rikkus kohtu selline samm ajakirjandusvabadust, sest just kohtuistungi kinniseks kuulutamisele viidates keeldus maakohus ka pärast kriminaalmenetluse lõppu kohtutoimikut ajakirjanikule tutvustamast.

„Usun, et oleme õigusriik ja kõik mõistavad, et inimestel on õigustatud ootus aru saada, mis on toimunud, kui sügavalt meid peteti ja kas meil on põhjust õppida, et tulevikus seda ei korduks,“ jätkas Port.