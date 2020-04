Kümnevõistluse maailmarekordimees Aleksander Klumberg – vembutaja, kellelt soomlaste ülbus röövis olümpiakulla ja Vene vangilaager elu 

Välisriikides asunud eestlased mäletasid, et Klumberg oli veel teise maailmasõja ajal eluterve. "Nägin teda viimast korda 1944 Tallinnas Tõnismäe ja Pärnu maantee nurgal ning ta oli juba siis tervislikult kannatada saanud. Ta polnud enam too Leks, aga tema usk oma võimetesse ja elutahe, need olid jäänud samaks. Usun, et ka siis kui ta pärast raskeid operatsioone jalad kaotas, uskus ta enesesse ja tuleviku järglastesse. Kuid Leks pidi saatusele alistuma ja kandma Kalevipoja saatust, kaotades mõlemad jalad. Meie usume, et kui taas Kalev saabub ja pirrud süttivad, siis Vaba Eesti pinnal kord Eesti staadionil uued Kolmpered olümpia tule vabaduse tulena süütavad ja tõendavad kogu maailmale, et Kolmpere usk on täitunud, tema vaim kannab ja noored kannavad Eesti nime taas üle maailma olümpia radadel nõnda kui seda tegi Aleksander Kolmpere Eesti Vabariigi ja iseseisvuse esimesil aastail," meenutab kirjasaatja Rootsis elanud eestlaste ajalehes.