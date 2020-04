JALGPALL EI ANNA ALLA: UEFA tahab augustis Meistrite Liiga lõpuni mängida 

UEFA tuleb kokku 23. aprillil ja laual on küsimus, kas ja millal võiks jalgpall Euroopas platsile naasta. BBC andmetel soovitakse Meistrite Liiga hooaeg kindlasti lõpuni mängida ja 29. august on planeeritud finaali toimumispäevaks.

Meistrite Liiga mängude jätkamiseks on kaks tööversiooni. Esimese puhul mängitakse edasilükatud veerand- ja poolfinaalid ära juulis ja augustis. Kui see plaan ei õnnestu, siis selgitatakse finalistid välja miniturniiril, kus klubid kohtuvad omavahel korra.

Kaheksast veerandfinalistist on hetkel teada neli: Pariisi Saint-Germain, RB Leipzig, Bergamo Atalanta ja Madriidi Atletico. Neljas paaris pole kaheksa parima hulk pääseja veel selgunud. Mõnevõrra keerulisem on seis Euroopa Liigas, kus konkurentsis on veel 16 klubi ja mõnes paaris on isegi avamängud pidamata.