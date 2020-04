Ekspert selgitab, miks Valgevenes tehakse siiani sporti: Lukašenka ei saa tunnistada, et ta eksis 

Lukašenka on viimastel kuudel silma paistnud väga lennukate sõnavõttudega. Mees on kutsunud viinajoomist, saunavõttu ja jäähoki mängimist parimaks koroonaviiruse raviks. Samal ajal peab ta kõiki välismaiseid kolleege hüsteerikuteks.

Samal teemal Spordivaria Valgevene koroonaliiga kogub üha suuremat populaarsust, suurfavoriit rühib august välja Suure hooga käib ka Valgevene jalgpalliliiga. Kuigi Lukašenka kutsub inimesi siiani mänge külastama, siis viimastes matšides on tervise pärast muret tundev publik ise koju jäänud ja staadionitel pole enam masse näha.

Soome välispoliitikainstituudi programmijuht Arkadi Moshes sõnab sealse rahvusringhäälingu portaalis, et president Lukašenka uhkus ei luba eksimust tunnistada. Eksperdi sõnul joonistub välja kolm põhjust, millest esimene on seotud majandusega. Moshes, kes on karjääris pikka aega Valgevene poliitikat uurinud, tuletab meelde, et Valgevenel pole koroonaviiruse vastu võitlemiseks samu ressursse nagu paljudel teistel riikidel.

"Valgevenel oli majanduslikke raskusi ka koroonaviiruse pandeemiata. Olukorda on mõjutanud ka naftahindade langus ja jahenenud suhted Venemaaga," vahendab Moshes Yle Spordile. "Teine Lukašenka valitud joone tagamaa on ilmselt see, et Valgevene on kindlalt toetunud riigi enda juhitavale tervishoiusüsteemile."

Mehe sõnul on kolmas ja kõige olulisem põhjus seotud Lukašenka kui persooniga, kes on valitsenud riiki enam kui 25 aastat. "Paljud pikka aega võimul olnud valitsejad usuvad, et nad teavad kõike paremini kui teised."

Lukašenka tegevus kajastub ka spordis. Valgevene sarjad on siiani täies hoos, samal ajal on ülejäänud spordimaailm pandeemia tõttu nädalaid seisnud. Veel paar nädalat tagasi mängis Lukašenkat jäähokit ja mees ei tahtnud midagi kuulda sporditegevuse peatamisest. Siiski tuli hiljuti teade, et Valgevene naiste jalgpallihooaja algus lükkub koroonaviiruse tõttu edasi. Moshes ei usu, et see näitab Lukašenka valitud joone muutumust.

"Valgevene on võtnud kasutusele mõned pehmed meetmed. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks soovitati vanematel inimestel jääda koju ja koolilaste kevadvaheaega pikendati kahe nädala võrra. Naiste jalgpallisarjade edasilükkamist võib pidada üheks sarnaseks meetmeks," selgitab Moshes. "Ent samas võib Lukašenkale olla vastumeelne raha kulutamine sarjale, mis pole kunagi kellelegi erilist huvi pakkunud."