Halvad uudised Ott Tänakule: tänavune MM-sari toimub lühendatud kujul 

WRC-sarja avaetapi katkestanud Ott Tänak jääb MM-sarja liidrist Sebastien Ogier'st maha 24 punktiga. Hyundai piloodi huvides on võimalikult paljude rallide toimumine, et eestlasel oleks piisavalt aega vahe tagasi sõitmiseks. FIA rallidirektor Yves Matton tunnistab, et kahjuks pole tänavu võimalik kõiki etappe korraldada.

"Täna ei saa hooaja jätkamise osas teha ühtegi otsust," kinnitab Matton, lisades, et selle hooaja kalendris tuleb koroonaviiruse puhangu tõttu kadusid. "Tuleb vaadata kahte erinevat juhtumit. Esiteks ülemeremaade etapid. Neid on logistikaprobleemide tõttu keeruline ümber paigutada ja kalendrisse mahutada. Praegu pole meil ka selget teavet, milline saab olukord olema Keenias, Uus-Meremaal ja Jaapanis. Peame iga riiki vaatama eraldiseisvalt."

“Ühel hetkel peame tegema otsuse, millistesse ülemeremaadesse me konteinerid saadame," jätkas Matton, kelle sõnul on mõnevõrra lihtsam Euroopas toimuvate rallidega. Kuid sealgi on oodata muudatusi. "Portugali ja Itaalia rallit on kalendrisse kergem lisada. Samas me tahame lühikese ajaperioodi jooksul korraldada mitu rallit, mistap mõtleme, mis formaadis rallisid korraldada."

Matton ei soovinud ideid täpsustada. Mees tunnistas, et läbi on käinud kõik mõtted – sealhulgas ka M-Spordi pealiku Richard Milleneri nägemus. Britt sõnas eelmisel nädalal, et hooaja teises pooles võiks kaaluda kaks päeva kestvate rallide korraldamist.

"Praegu pole aeg kõikide kaartide avamiseks," jätkas Matton. Samas kinnitas belglane, et aasta teise poolde lükatud rallid sõidetakse tõenäoliselt uues formaadis. "Kui oleme ühel rallil vähem aega, siis see aitaks meil hooaja teise poolde mahutada rohkem etappe."