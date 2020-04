Eesti meistri elu karantiinis: „Täna leidsin ühe korraliku tsenderduse, mis oli küll vastu seina, aga ikkagi!“ 

Mullu Eesti koondise särgis kaheksa korda väljakul käinud ja põhitegijate sekka kerkinud Liivak tõdeb, et käes on huvitav aeg, kus tuleb olla nii kaval kui ka tugev, erilise väljakutse seab just vaimne pool.

Memphis Depay ja Frank Liivak. Foto: AP/Scanpix

Mil moel Eesti parimas jalgpalliklubis keerulisel ajal ikkagi harjutatakse? „Saame iganädalaselt kavad, mida peame täitma. Need on väga rasked – see on hea! Kavad on huvitavad, mitte ühekülgsed. See annab kõvasti juurde! Kui peaksin igapäevaselt lihtsalt metsas jooksma, oleks asi kordades keerulisem.

Üldiselt on mu päev samasugune nagu tavaliselt. Ärkan, lähen trenni, tulen tagasi ja söön, siis tuleb kas teine trenn või algab vaba aeg. Üldises graafikus polegi midagi muutunud. See osa on muidugi uus, et ringi ei saa liikuda ja peab kodus olema. Nuputan siin erinevaid tegevusi endale,“ selgitab 23aastane välejalg, kes võib edukalt täita erinevaid positsioone nii poolkaitses kui ka rünnakul.

Frank Liivak. Foto: Erki Pärnaku

„Veebi teel teeme ka ühistreeninguid, näiteks jõuharjutusi saab koos teha. Tegelikult on see ikka päris vahva. Muidu olime harjunud üksteise nägusid iga päev nägema. Eks nüüd ikka igatsed... Vähemalt kord nädalas oleme video teel kokku saanud. Zoomi kaudu tegime ka n-ö team-buildingut. Praegu on populaarsed igasugused viktoriinid ja muu sarnane. Neid on Zoomi kaudu hea teha. Samasugused tegevused on tekkinud ka väljaspool Florat. Uus maailm – täitsa põnev!“