Spordivaria End legendaarseks karjunud Ott Järvela valdab ootamatut supervõimet Oliver Lomp , täna, 20:49 Jaga: M

GALERII

SUUREKS PILDIKSNÕU HANKIMAS: Kui vutiekspert Ott Järvela ise ei tea, mis väljakul täpselt juhtuma hakkab, ei pea ta paljuks pöörduda ennustavate loomade poole. Fotol pärib ta 2012. aasta EMi ajal jalgpallitarkusi elevant Fienilt. Foto: Teet Malsroos

Kes ütles, et spordireporteritel pole eriolukorra ajal midagi teha? On ikka küll, sest meie toimetus alustab rubriiki, milles tutvustame tuntud spordiajakirjanikke. Avame nende olemust nii mõnegi üllatava nurga alt. Alustame kauaaegsest Õhtulehe töötajast Ott Järvelast, kes praegu teenib leiba vaid jalgpalli kajastavas Soccernet.ee-s. Järvela arvamuste ja loogikaga võib nõustuda või mitte, ent keegi ei saa eitada, et tegu on ühe väga värvika kujuga. Ehk isegi värvikamaga, kui te varem arvanuks.