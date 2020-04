Tennisemaailma paha poiss sekkus ootamatult Murray ja Djokovici veebivestlusesse 

"Ohoo, sa oled voodis?" avaldas Murray iroonilisel imestust, kui Kyrgiost vestlusesse sisse logimas nägi. "See on hea. Sa teed edusamme. Tavaliselt oled sa sellel ajal veel linna peal." [Kyrgiose kodumaal Austraalias oli parajasti varahommik - toim.]

Oma keevalise käitumise pärast ATPlt rohkelt erinevaid karistusi teeninud Kyrgiose teemat puudutasid Murray ja Djokivic pisut hiljem ka oma vestluses. Ühiselt leiti, et olgu mis on, aga tema serv on koos ameeriklase John Isneriga tegelikult maailma parim.