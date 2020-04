Prantsusmaa iluuisustaar langes treeneri korduva vägistamise ohvriks. "Magasin oma toas kaisukaruga, kui ta tuli." 

"Me olime suvises laagris. Magasin oma toas kaisukaruga, kui ta tuli. Siis see juhtus. Ma olin 15aastane ja ta vägistas mind," rääkis Abitbol intervjuus ESPNile. "Ta istus mu voodile, äratas mu üles ja rääkis minuga väga aeglaselt. Siis tuli ta minu juurde ja hakkas suudlema. See oli tõeline õudusunenägu."

See ei jäänud ainsaks korraks. Beyer jätkas Abitboli "külastamist" veel kahel aastal ning mõistagi keelas ta neiul sellest rääkimise.

""Sarah, see on saladus, nii et sa ei räägi sellest kellelegi," ütles ta mulle. Ma tundsin ennast süüdi, nagu oleks see olnud minu viga, nagu olnuks see minu süü. Ma tõesti tundsin, et mina olen süüdi. Ma ei rääkinud sellest kellelegi. Mitte keegi ei teadnud," kõneles nüüdseks 44aastane naine.

Esimest korda üritas ta suu avada alles 2008. aastal, kui Beyer töötas jätkuvalt noorte iluuisutajatega. Prantsusmaa spordiministeeriumist öeldi talle aga, et võib-olla on see tõesti tõsi, kuid kõigepealt tuleks oma jutuga politseisse minna.

"Nii et ministreerium ei pööranud sellele mingit tähelepanu ja iga kord, kui proovisin sellest rääkida, pandi minu ees piltlikult öeldes uksed kinni," tõdes Abitbol.

Endise iluuisutaja elulooraamatu ilmumise järel on Beyer tunnistanud, et tal oli Abitboliga "intiimne" ja "sobimatu" suhe ja ta vabandas.

Siiski on viimaks jää liikuma hakanud ning suu on julgenud avada veel vähemalt kolm naist, kellega Beyer on samal moel toiminud. Mees vallandati oma tööpostilt ühes kohalikus iluuisuklubis ning tõenäoliselt asub politsei viimaks juhtunut uurima.