FOTOD | Balletisussid skeletonikelgu vastu vahetanud venelanna armastab oma keha ega häbene seda teistelegi näidata 

Kanakina meenutas, et kui ta Krasnojarskis esimest korda skeletonikelku proovis, oli tema ainus eesmärk elusalt üle finišijoone jõuda.

"Rajal oli kolm suur kurvi. Sõitsin need läbi umbes 15kilomeetrise tunnikiirusega ja palvetasin, et see läbi saaks. Kuid lõpuks harjusin ma sellega ära ega kartnud enam treenida," rääkis ta.