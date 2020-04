Palju õnne! Täna tähistab 80. sünnipäeva Jaak Lipso, keda soovis enda ridades näha isegi oma aja parim klubi Boston Celtics 

Eesti spordi- ja olümpiamuuseum meenutab, et Jaak Lipsol on selja taga muljetavaldav karjäär: Tokyo olümpialt hõbe ja Mexicost pronks, MM-võistlustelt kuld ja pronks ning EM-turniiridelt 3 kulda.

1960. aastate maailma parim võistkond Boston Celtics tahtis nii kõva mängumehe tugevduseks lausa enda ridadesse tuua, kuid see jäi mõistetavail põhjustel tegemata. NBA meistrisõrmuste asemel tuli piirduda veidi vähemaga: 2 Euroliiga võitu ja 7 NSV Liidu meistritiitlit.

Lipso on ise viie aaasta eest Eesti korvpalliliidule antud usutluses öelnud, et usub küll, et oleks ka NBAs läbi löönud.