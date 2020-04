WRC Autospordiliit esitas valitsusele taotluse WRC-tiimidega ralli korraldamise toetamiseks, alla kirjutasid ka Tänak ja Märtin Toimetas Kaspar Koort , täna, 16:19 Jaga: M

Kas kõigele vaatamata toimub siiski ka sel suvel Eestis rahvusvaheline autoralli? Foto: Reigo Teervalt

Rally Estonia ära jäämise teemadel on seos koroonapandeemiaga viimasel ajal vähe räägitud, kuid nüüd on ilmenud uued arengud. Nimelt on Eesti autospordiliit saatnud peaminister Jüri Ratasele ja kultuuriminister Tõnis Lukasele taotluse, et valitsus toetaks WRC-tiimide osalusega rahvusvahelist autorallit, mis toimuks Eestis selle aasta 24. ja 25. juulil. Taotlusele on alla kirjutanud ka valitsev WRC sarja maailmameister Ott Tänak ja tema mänedžer Markko Märtin.