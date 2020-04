KÕVA SÕNA! Kerr Kriisa liitub USA tippülikooliga 

"Arizona osutus valikuks nende treenertiimi tõttu ja usun, et see on parim koht arenemiseks," kinnitas Kriisa ESPNile. Eestlane alustas möödunud hooaega Kaunase Žalgrises, mille ridades ta pääses ka Euroliigas platsile. Hooja keskpaigas oli ta laenul Prienai meeskonnas, kuid aasta lõpetas Kriisa Žalgrise duublis.

"Jälgisin aasta-aastalt ülikoolikorvpalli aina tähelepanelikult ja mõistsin, et suudaksin seal efektiivne olla," selgitas Kriisa. "Tegu on mängustiililt erineva korvpalliga, aga usun, et see oleks mulle hea väljakutse."