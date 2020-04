Saaremaa võrkpallifännid: klubi poolele on löödud piisavalt palle, tõstame punase kaardi ja ütleme stopp! 

Saaremaa Võrkpalliklubi ja Milano Powervolley kohtumist on peetud avalikkuse silmis Eesti suurimaks koroonaviiruse koldeks. Saaremaa fännid asusid klubi sotsiaalmeedias kaitsma.

1. Sotsiaalministeeriumi poolt juhitud töörühm võttis 27. veebruaril üldise seisukoha, mille järgi “ei pea praeguses olukorras põhjendatuks kultuurisündmuste ja spordisündmuste piiramist või keelamist COVID-19 viiruse levikuga seoses.”

2. 28. veebruaril palus Saaremaa Vallavalitsus ja EVF koos Saaremaa Võrkpalliklubiga Terviseameti seisukohta nimetatud mängu korraldamisega.

3. 01. märtsil vastas Terviseamet nii vallavalitsusele kui klubile, sotsiaalministeeriumile ja võrkpalliliidule sõnaselgelt: “Terviseamet ei pea hetkel vajalikuks piirangute seadmist seoses CEV Challenge Cup: Saaremaa VC vs Allianz Powervolley Milano turniirimängu korraldamisega Saaremaal 4.-5. märtsil.”

4. Samal ajal (02.-08.03) lubati toimuda Juunioride Maailmameistrivõistlustel iluuisutamises.

5. Enne lõplikku otsustamist toimus Saaremaa vallas nõupidamine, kus teadaolevalt otsustati lähtudes Terviseameti seisukohast, et mängud võivad toimuda.

6. 03. märtsi hommikul palus Saaremaa VK läbi EVF presidendi Hanno Pevkuri veel täiendava võimalusena riskide maandamiseks teha Milano klubile piirivalvurite poolt kontroll lennujaamas enne nende väljumist lennujaamast. Lennujaamast tuli järgmine vastus: “PPA kaalus riskid üle ja arvas, et need poisid on OK ja täiendavaid meetmeid vaja pole.”

7. 04. märtsil enne mängu külastasid Kuressaare spordihoonet terviseameti inspektorid, kes mängupaiga ja ettevalmistused üle vaatasid ning klubi ettevalmistustele positiivse tagasiside andsid.

Punktid, millest tegi juttu vaid korra Eesti Ekspress, kes juhtis tähelepanu sellele, et Saaremaa VK tegi omaltpoolt kõik, mis vaja ja rohkemgi veel. Usaldati oma ala “spetsialiste” ja kuulati nende arvamusi! Ilmselge on see, et kui kasvõi üks neist oleks öelnud “EI”, siis seda mängu poleks ka toimunud! Võrkpalliklubil ega ka kellegil teisel ei pea olema teadmisi viiruste leviku ja haiguste kohta.

Selleks ongi olemas selle ala inimesed ja ametid, kellelt vajadusel nõu ja teadmisi hangitakse. Ehk Saaremaa võrkpalliklubi tegi omalt poolt maksimumi, et hinnata, kas on ohutu mängida või mitte. Iga otsust tuleb hinnata selle tegemise aja teadmise pinnalt. Sel hetkel kui mängud toimusid, ei olnud Eestis ühtegi piirangut. Kinod, teatrid töötasid, meelelahutusüritused ja spordiüritused (sh juunioride MM iluuisutamises ligi 200 osaleja ja tuhandete pealtvaatajatega) toimusid. Eesti korvpallikoondis mängis Tallinnas Itaalia meeskonnaga. Eriolukord kuulutati nädal hiljem.

Tänaseks on selge ka see, et kui mingi osa nakatumisi tuli spordisaalist, siis saarele tuli seda ka teisi kanaleid pidi. See on fakt.

Suusareisid, puhkusereisid, koolivaheaeg, festivalid, peod jne. Meie oma saarlasedki naasid suusakuurortitest ja väisasid otse festivale, mis samal nädalavahetusel toimusid. Liine oli mitmeid. Need on faktid. Faktidega emotsioonide vastu ei saa ja kui kedagi teeks tervemaks süüdlase leidmine, oleks super! Küll aga muudab inimesi haigemaks vihkamine, negatiivsus, süüdlaste ostimine.