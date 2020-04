Laskesuusatamise MK-sari tervitab uut distantsi, tiitlikaitsja Bö pole rahul 

Mõistagi ei tekkinud supersprint tühja koha pealt MK-sarja, vaid seda on nüüdseks paar talve katsetatud IBU karikasarjas. Kes pole formaadiga kursis, siis järgnevalt põgus selgitus.

Võistlus on jagatud kaheks osaks: kvalifikatsioon ja finaal. Eelsõit toimib laias laastus nagu tavaline sprindivõistlus (kaks laskmist, kolm suusaringi), aga palju lühemal ringil – 1 km (+/- 200 m).

Kvalifikatsiooni 30 paremat pääsevat ühisstardina toimuvasse finaalsõitu, kus sõidetakse sama lühikesel ringil viis korda (neli laskmist). Erinevalt tavalistest individuaalvõistlustest on supersprindis nii eel- kui ka finaalsõidus sportlastel kasutada igas tiirus üks varupadrun. Trahviringi pikkus on 75 meetrit.

MK-sarja ajaloo esimene supersprint on planeeritud hooaja viimasele etapile Oslos Holmenkollenis. Sarja valitsev tšempion Johannes Thingnes Bö pole otsusega rahul, sest viimane etapp võib olla üldvõidu mõttes ülioluline.

"See on tüüpiline distants, kus võib õnnetult kepi murda," sõnas norralane kodumaa rahvusringhäälingule. "Seda võib juhtuda ka teistes sõitudes, aga supersprindis on ebaõnne tõttu punktide kaotamine tõenäolisem.