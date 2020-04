Djokovic, Nadal ja Federer mõtlesid välja plaani, kuidas päästa nõrgemaid tennisiste pankrotist 

Lisaks on Djokovic teinud ettepaneku, et fondi võiks minna ka 50% traditsioonilise ATP aastalõputurniiri auhinnarahast.

Ässade initsiatiiv on tingitud sellest, et paljud nõrgema tasemega tennisistid on pandeemia taustal avaldanud muret oma rahalise seisu üle.