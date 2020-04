Isa kaotanud mäesuusastaar Shiffrin: mägedes tunnen end talle lähedal. Nii lähedal, et see teeb haiget 

"Arvasin, et olen asjade perspektiivis panemises päris hea, aga see on nüüd muutunud. Ma ei võta loodetavasti enam kunagi midagi iseenesestmõistetavalt," sõnas ameeriklanna.

Maailma parima naismäesuusataja isa Jeff suri ootamatult veebruaris, mistõttu tegi Shiffrin kuu aja pikkuse võistluspausi. Isa oli karjääri vältel tema tähtsamaid toetajaid.

"Ei minul, vennal ega emal pole olnud võimalust millegi üle juurelda. Mõtlen palju viimastele ühistele hetkedele, ta tundus täiesti tavaline. Tunnetan teda siiani," rääkis Shiffrin pisaratega võideldes.

"On hetki, kui ma olen väga kurb, ja hetki, mil kuulen, et keegi tuleb uksest sisse ja mõtlen, et see on tema. Isa veetis palju aega kodus. Tunnen end talle siin palju lähemal. Tema pildid on majas igal pool."

Shiffrin on vaatamata noorusele saavutanud juba tohutult palju. Ta on kahekordne olümpiavõitja, viiekordne maailmameister ja kolmekordne MK-sarja üldvõitja.

Koroonaviiruse pandeemia ajal treenib ta kodus Vailis (Colorado). "Olen väga motiveeritud, mõtlen juba hooaja alguse peale. See on koht, kus tahan olla ja kus isa tahtnuks, et ma oleks. Mägedes tunnen end talle lähedal. Nii lähedal, et see teeb haiget," ütles Shiffrin.