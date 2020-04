Vaktsineerimisvastase tennisestaari silmapiiril terendab tõsine dilemma 

"Isiklikult olen vaktsineerimise vastu ja ma ei taha, et keegi sunnib mind võtma vaktsiini, et ma saaksin minna näiteks reisile," rääkis Djokovic Serbia sportlaste Facebooki avalikus vestluses.

"Kuid kui see muudetakse kõigile inimestele absoluutselt sunduslikuks, siis mis saab? Pean tegema otsuse. Mul on sellest asjast oma arvamus, kuid ma ei tea, ehk pean seda arvamust ühel hetkel muutma," andis Djokovic siiski mõista, et on valmis siiski selles küsimuses ka kompromissile minema.