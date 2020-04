Kõmu Madonna eelistas Michael Jordanile pirakama peenisega meeskonnakaaslast Ohtuleht.ee , täna, 09:05 Jaga: M

Pärast mängijakarjääri lõppu on Michael Jordan (vasakul) ja Scottie Pippen kenasti läbi saanud, kuid omal ajal põhjustas Pippeni pirakas peenis Jordanile kõvasti meelehärmi. Foto: JONATHAN DANIEL

Michael Jordani ja Scottie Pippeni suhted Chicago Bullsis on ikka ja jälle kõneks võetud - olid nad semud, kes said hästi läbi ka väljaspool korvpalliplatsi, või olid nad rivaalid, kes tegelikult teineteist silmaotsaski ei kannatanud? Bullsi toonane abitreener Johhy Bach on lisanud intrigeerivasse teemasse veelgi pikantset vürtsi.