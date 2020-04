Wayne Rooney arvates on Messi parim: Ronaldo tapab su kohe ära, Messile meeldib enne seda ka piinata 

"Kuigi oleme Cristianoga sõbrad, seaksin ma Messi mängijana temast ettepoole," kirjutas Rooney oma Sunday Timesi kolumnis. "Samal põhjusel meeldis mulle vaadata Xavi ja Paul Scholesi mängu: see on nii mitmekesine.

Ronaldo on karistusalas halastamatu, ta on tapja. Kuid Messi kõigepealt piinab sind, ja alles siis tapab. Messist jääb mulje, et tema jaoks on väljakul lõbu rohkem.