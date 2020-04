WRC VIDEO | Järveoja ja Loeb võtsid keerulise väljakutse vastu ja tõestasid, et rallimehed pole mingid tossikesed Ohtuleht.ee , täna, 10:19 Jaga: M

Sebastien Loeb. Foto: Kuvatõmmis videost

Sporlastele ja teistelegi heas vormis kodanikele pakub viimasel ajal palju põnevust väljakutse, mille sisuks on see, et kätel seistes tuleb endale selga ajada T-särk või mõni muu riidehilp. Rallimehed pole teistest kehvemad ja näitavad, et saavad väljakutsega suurepäraselt hakkama.