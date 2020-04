Zlatani „motivatsioonikõne“: mul on 300 miljonit ja erasaar ning esimese, kes mulle midagi ütleb, löön maha! 

Galaxy juhtis Houston Dynamo vastu 2:0, kuid siis lubati endale lüüa kolm väravat ja võeti vastu kaotus. Hooaeg lõpetati 13. kohaga ning kuigi Ibrahimovic oli löönud kokku 22 väravat ja valitud liiga parimaks uustulnukaks, ei valmistanud see talle erilist rõõmu.

„Pärast mängu tahtis ta meiega riietusruumis rääkida,“ meenutas Joao Pedro. „Ta ütles: „Kui tulite siia selleks, et rannal vedeleda või Hollywoodis jalutada, siis nii öelgegi. Mul on kontol 300 miljonit ja mul on erasaar – mul pole seda jama vaja. Esimese, kes mulle midagi ütleb, selle löön maha!““