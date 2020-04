Eesti edukas võrkpallitreener lahkub Tartust ja asub juhendama Audentese piigasid 

Kui Reiter on Audenteses Eesti võrkpallile järelkasvu voolinud aastaid, siis Eesti rahvusnaiskonda ja klubidest viimati Bigbank Tartut juhendanud Andrei Ojametsa jaoks on tegu täiesti uue väljakutsega, vahendab Eesti võrkpalliliidu kodulehekülg.

Samal teemal Võrkpall Lahke mees: Andrei Ojametsa preemiast saavad osa ka teised koondise treenerid "Kuigi ma olen ka varsemalt kunagi ammu noortega töötanud, siis tõsi on, et see on täiesti uus ja huvitav väljakutse. Esiteks kogu Audentese süsteemi sisse elamine, teiseks tüdrukutega tuttavaks saamine ja oma treeningprotsessi tekitamine, kuigi osadega olen koondises juba kokku puutunud, siis mõned on päris uued minu jaoks. Aga ootan juba, et saaks saali ja tööle hakata, eks võtame alguses päev korraga," kommenteeris Ojamets, kes nii pärast ülikooliõpinguid kui ka pärast sõjaväge töötas Pärnu spordikoolis samuti noortega.

"Eks Audenteses on juba mõnes mõttes samuti tipud, see on ju meie noorte paremik, kes seal treenib ja õpib. Naiste koondise peatreenerina ja ka Tartu ülikooli naiskonnaga töötades on mul naiste võrkpalliga viimasel ajal olnud suur kokkupuude, seega päris tundmatusse ma ei hüppa, usun, et tuleb huvitav aeg."

Ojametsa sõnul oli Audentese kasuks otsustamisel oma roll ka kindlusel, mida klubitreeneriamet ei paku.

"Mingi stabiilsus on igale treenerile hea, sest muidu elavad treenerid ju alati hooaeg korraga ja pärast seda oled jälle nagu töötu. Aga Tartu aja kohta tahan ma kindlasti öelda klubile suure tänu! See oli meeldiv ja tore aeg, klubi organisatoorne pool oli tipptasemel. Samuti TÜ spordihoone ja ülikooli meditsiiniline abi, kogu see kompleks on Eestis üks paremaid," lisas treener tänusõnad oma viimase klubi kohta.

Oma endist treenerit tänab Facebooki vahendusel ka Tartu Bigbank:

"Aitäh, Andrei Ojamets!