Maailma viies reket lubab, et lähiaastail ta Hiinasse oma jalga ei tõsta 

Praeguse seisuga ei toimu maailmas ühtegi tenniseturniiri vähemalt kuni 13. juunini, kuid Svitolina avaldas "Big Tennis Ukraine" YouTube'i saates arvamust, et kui üldse sel aastal veel mängitakse, siis ilmselt alles pärast septembrit.

"Igas riigis on omad karantiinireeglid, nii et mängupaus kestab arvatavasti kauem," tõdes 25aastane tennisist.

Küll ütles ta selge sõnaga välja, et kui ka turniirid tänavu jätkuvad ja mõni võistlus peaks toimuma Hiinas, siis tema sinna ei lähe.

"Hiina on viirusest juba piirkonniti päris hästi taastunud, nii et võib-olla kutsutakse meid sinna mängima. Kuid ma pole sugugi kindel, et lähema kahe aasta jooksul Hiinasse lennata tahaksin," ütles Svitolina, kes viibib praegu koos oma samuti profitennisistist elukaaslase Gael Monfilsiga Šveitsis.