Rinnaka golfikaunitari nukker piigapõli: kutid tulid kohtingule üksnes selleks, et tasuta golfiõpet saada 

"Alustasin mõne kutiga vestlust alati lausega, et "Hei, ma mängin golfi!" See pidi minu arvates hästi töötama, kuid kahjuks kasutasid nad mind üksnes selleks, et saada tasuta golfitunde, golfivarustust ja golfipalle," on Spiranac praegugi kurb.

"Nad olid kavalad ja ütlesid, et oi, Paige, lähme teeme golfikohtingu. Viin su kohale ja lööme lihtsalt golfipalli. Mul polnud selle vastu midagi, ütlesin, et see kõlab väga kenasti. Kuid ma polnud nende jaoks midagi muud, kui vaid vahend, et saada paremaks mängijaks. Nii juhtus kogu aeg. Kuid ma tahtsin, et poistele meeldiksin mina ise," rääkis Spiranac.

"Üks kutt oli eriti libe sell, ta saatis mulle kogu aeg sõnumeid ja oli kena ja flirtis minuga, kuid ainsad korrad, kui me "kohtingul" käisime, olid siis, kui läksime golfi mängima. Nii ma istusin seal ja õpetasin teda. Kuus kuud ja midagi ei juhtunud! Ja siis sain ma teada, et tal on tegelikult oma tüdruksõber olemas!

Nii juhtus kogu aeg ja ma ei õppinud oma vigadest, sest uskusin, et see ongi minu võimalus, ma meeldin kuttidele, sest ma mängin golfi. Kuid siis sain ma lõpuks aru, et nii ei lähe ja ma ei andnud neile enam golfipalle ega jaganud tasuta õpetust!"