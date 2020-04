Lukas otsib Euroopa Liidu spordiministritega lahendusi kriisile 

„Meie olümpiakoondise liikmed ja kandidaadid on saanud valitsuselt võimaluse erandkorras spordibaaside kasutamiseks. Treenerid on leidnud uusi teid treeningtöö jätkamiseks – suur osa juhendamisest on võimalik läbi viia internetiplatvormidel teel. Isegi näiteks korvpallurid on saanud teha ühisharjutusi, igaüks omas kodus, aga siiski samaaegselt koos. Kuid kõige suurem spordi toetamise meede on see, kui suudame elanikkonna distsiplineeritud käitumisega viiruse kiiresti seljatada ning sportlased ja harrastajad saavad tagasi pöörduda spordibaasidesse ja oma meelistegevuste juurde. Loodame, et see toimub võimalikult kiiresti,“ rääkis minister.