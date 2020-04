Soome mäesuusatäht meenutab oma metsikut karjääri: naistes käimised, magamata ööd ja vihane treener 

Kalle Palander on Soome läbi aegade edukaim meesmäesuusataja. 1999. aastal tuli ta üllatuslikult slaalomi maailmameistriks ja hooajal 2002–2003 võitis ta üldkokkuvõttes maailmakarika. Soomlane jõudis MK-poodiumile 30 korral ja võitis 14 etappi. Mees tunnistab, et tal võinuks olla esikohti rohkemgi, aga saatuslikuks said rohked seiklused naistega.

Hiljutises intervjuus Soome meediale tõi mees näiteks Kitzbüheli slaalomivõistlusel juhtunu. "Ingemar Stenmark oli Kitzbüheli võitnud kolm korda. Sain aru, et ma ei suuda korrata Stenmarki 86 MK-etapi võitu. Tahtsin samas korrata tema tulemust ehk võita Kitzbüheli etapi kolmel korral järjest," meenutas Palander.

Unistus nurjus vähese enesedistsipliini pärast. Palander tunnistab, et lahkus võistluseelsel õhtul linnapeale tähistama. "See toimus õhtul enne starti. Alkoholi ma ei tarvitanud, sest võitluse eel ei saa juua. Aga seal toimus igasuguseid muid asju, millest ma ei hakka lähemalt rääkima," kinnitas soomlane. "Saabusin hotelli tagasi neli hommikul ja sadas tihedat lund. Kõik teised masinad oli 30 cm lumekorra all, väljaarvatud Palanderi Audi RS6."

Rahvuskoondise peatreener Christian Leitner sai asjast kohe aru. "Palander! Miks teie auto pole lumine? Millal te tuppa saabusite? Ahah, et abitreener laenas teilt masinat. Seda ma küll ei usu," meenutab Palander peapesu.

Palander lõpetas Kitzbühli võistluse esimese sõidu kolmandal kohal, kuid siis andis magamatus tunda. Ainult kaks tund und oli jäänud väheseks ja Palander kukkus teises voorus 18. kohale.