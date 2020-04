Tõnu Tõniste: Mati Alaveri ja seotud suusatajate kahju Eesti spordi mainele on korvamatu! 

Seoses operatsiooniga „Aadrilaskmine“ on seni teadaolevatele asjaosalistele karistused määratud. Siiski ei saa etaloniks kujuneda käitumismuster, kus tõsiste süüdistustega silmitsi olles minnakse kohtus kokkuleppe peale välja ning pääsetakse oma süüd tunnistamata lühiajalise tingimisi vangistuse või võistluskeeluga. Mati Alaveri ja seotud suusatajate kahju Eesti spordi mainele on korvamatu! Määratud karistused pole seega proportsionaalsed ning võivad anda väga vale signaali neile, kes kaaluvad valemängu.

Tänavu aprillis selgus, et lisaks veredopingule kasutasid Tammjärv ja Andreas Veerpalu veel kasvuhormooni ning Kärp insuliinravi. Kasvuhormooni kasutamise kahtlus on 2011. aastast üleval ka seoses Andrus Veerpaluga. Samade keelatud ainete ja nende varjamistehnikate kasutamine viitavad kindlale käekirjale, kuid kõiki detaile teadmata saame vaid oletada, kui laiaulatuslikult mängis musta mängu treener Mati Alaver, kes siiani vaid kontaktide vahendamisest rääkinud on.

Nii süstemaatilise ja pikaajalise n-ö maffiaprotsessi kaasatute ring on aga arvatavasti veel laiem ning on lubamatu, et väärastunud eetika ja mõttemalliga inimesed võivad endiselt Eesti spordi kujundamisel rolli mängida.

Aus sport saab valitseda vaid siis, kui läbipaistvuse reeglid kehtivad kõigile ja kõigele – ka dopinguskeemi tagamaade ja kohtuasjade kohta. Eesti spordi maine on skandaali tõttu juba tugeva hoobi saanud, jääme veel narrimasse olukorda, kui juhtunust midagi ei õpi. Kohtutoimikutes olev info peaks olema avalik, kuna võib olla abiks dopingu ning vassimise välja juurimisel spordist. Ka petetud spordirahval on õigus teada tegelikult toimunut, eriti veel kuna sportlasi või treenereid on osaliselt toetatud maksumaksja rahaga.

Eesti Olümpiakomitee lähtub nulltolerantsist

Dopingukuritegude osas on oluline roll nii Sihtasutusel Eesti Antidoping, politseil kui Eesti Olümpiakomiteel. Loomulikult ka nimetatud üksuste koostööl. EOK lähtub dopingu teemades nulltolerantsist ning see missioon peab peegelduma nii sõnades kui tegudes.

Alates 2014. aasta aprillist premeerib rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlasi ja nende treenereid Eesti Olümpiakomitee. Dopinguskandaalide valguses tuleks premeerimise põhimõtetesse lisada klausel, mis jätaks EOK-le õiguse 10 aastat pärast preemia määramist see tagasi küsida juhul, kui selgub, et edu on saavutatud petmise ja valetamisega.