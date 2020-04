Talisport MUINASJUTULINE LUGU: Šveitsi suusatajad soovivad võita olümpiamedalit Kein Einaste abiga Mart Treial , täna, 17:37 Jaga: M

MÕNUS PUNT: Kein Einaste (istub keskel) sulandus Šveitsi suusakoondisesse kiiresti ja valutult. Foto: Erakogu

Kein Einaste (35) ütleb otse: see on pisut muinasjutuline lugu, kuidas temast sai Šveitsi suusakoondise treener. Kahe aastaga on ta jätnud endast nii hea mulje, et šveitslased soovivad temaga jätkata vähemalt 2022. aasta Pekingi olümpiamängudeni.