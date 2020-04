EOK sulgeb olümpiasportlastele Audentese uksed: päev maksab meile umbes 1000 eurot, mis on päris korralik litter 

"Meil pole mõtet seda rohkem manageerida. Praegu hoiame Audentest lahti mai alguseni ja siis vaatavad kõik ise, kus nad edasi teevad. Välialad saavad hakata väljas tegema," selgitab Raju. "Kui me luba taotlesime, siis oli mõte, et olümpia kohe toimub. Siis hoidsime seda edasi lahti, kuna me ei teadnud, kas kvalifikatsioonid toimuvad. Aga hetkel tundub, et lähiajal ei toimu midagi."

Üheks põhjuseks, miks Audentes olümpiasportlastele kinni läheb, on selle kulukas lahtihoidmine. "See pole meile rahaliselt ebaotstarbekas ja see on meile lisapauk. Ujula lahtihoidmine on kõige kallim," tõdeb EOK spordidirektor. "Küsimus on puhtalt selles, mis summa kulub ja mis on tase, mida selle eest saadakse. See pole hetkeseisuga otstarbekas. Päev maksab meile umbes 1000 eurot, mis on päris korralik litter."