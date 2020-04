UUE TIPPTIIMI SÜND: Inglismaa jalgpalliklubi saab ülirikka omaniku, keda süüdistatakse arvukates inimõiguste rikkumistes ja mõrvas 

Barcelona, Manchester City, PSG ja teised jalgpallihiiud peavad värisema, sest Saudi riiklik investeerimisfond PIF on väga lähedal Newcastle Unitedi ostmisele. Vajalik dokumentatsioon on edastatud Inglismaa jalgpalliliitu ja kui tehingul pole õiguslikke takistusi, siis peagi saab klubi endale uued omanikud. Amanda Staveley ning Simon ja David Reuben saavad mõlemad meeskonnast kümme protsenti, ülejäänud 80% läheb Saudi Araabia fondile.

Klubi ostuhinnaks kujuneb 300 miljonit naela, mis on veidi üle 345 miljoni euro. Kuigi summa tundub esmapilgul suur, siis uute omanike jaoks on see pigem peenraha. Ainuüksi Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmani isiklik varandus on Daily Maili andmetel 2,8 miljardit eurot. Mees omab ka luksusjahti, mis on väidetavalt väärt rohkem kui Newcastle'i klubi. Serene nimelise veesõiduki hind on ajakirjanduse teatel umbes 460 miljonit eurot.

Ideeliselt ei tohiks Newcastle kohe jalgpallimaailma tippu tõusta, sest Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on klubidele esitanud piirangud, mille põhjal ei tohi meeskondade kulutused väga suurelt ületada nende sissetulekuid. Teisalt on araablaste poolt omatud PSG ja Manchester City aastate jooksul tõestanud, et ebaloogiliste sponsorlepingute ja sissetulekutega hämamisega saab nendest piirangutest mööda minna. Veel suurem probleem on Saudi kroonprintsi hämar taust.

Kuigi Mohammed bin Salman püüab Saudi Araabiat muuta mõnevõrra vähem konservatiivseks riigiks ja andnud näiteks naistele varasemast rohkem õigusi, siis tema renomeel on mitu plekki. Meest süüdistatakse arvukates inimõiguste rikkumistes, millest tuntuim on ajakirjaniku Jamal Khashhogi mõrv ja surnukeha hävitamine.