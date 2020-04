Toyota rallitiimi tehniline direktor: Ogier'ga töötamine on teistmoodi, kuid heas mõttes teistmoodi 

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier on aastate jooksul jätnud tülika ja nõudliku mulje. Prantslane võitleb sageli selle vastu, et ta peab liidrina rallidel teed puhastama, sest tema meelest oli see reegel ebaõiglane. Kui selgus, et Ogier liitub sellest hooajast Toyotaga, siis uuel meeskonnal puudus teadmine, milline on sõitja igapäevaelus ja kuidas temaga koostöö laabuma hakkab.

"Ta surub meid väga palju, mis on hea, sest ta peabki seda tegema. Aga ta jääb selle juures härrasmeheks," selgitab Toyota tehniline direktor. "See on natuke erinev sellest, mida ootasin. Alati kuuleb lugusid sellest, millised inimesed väidetavalt on, kuid temaga koos töötades näeb hoopis teist külge."

"Arvestades suuri väljakutseid, siis on kõik laabunud väga hästi. Näiteks Rootsi ralli eel polnud teada, kas võistlus toimub või mis tingimustes see toimub," toob Fowler näite. "Kõik sellised olukorrad avaldavad inimestele ja tema töökaaslastele survet, kuid mu meelest on Ogier ja insenerid erakordsetes tingimustes toimunud rallidel väga hästi hakkama saanud."

"Ma ütleksin, et Sébiga töötamine on olnud testimoodi, kuid positiivses mõttes teistmoodi," jätkab ta. "Selleks, et olla võitja nagu tema, on olemas ütlus, et head poisid ei võida. Aga tal on väga hea joon, sest ta teab kui kaugele minna. Ta surub kõiki, et nad teeksid seda, mida peaksid tegema ja et ta saaks inimestest ja varustustest parima välja. Aga ta iial ei lähe üle piiri."