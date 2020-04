Saksamaa kõrgliiga võib pausilt naasta juba 9. mail. Valitsusametnik: nädalavahetus vutiga on palju talutavam  

Saksamaa kõrgliiga jäi pooleli üheksa vooru enne hooaja lõppu. Inglismaa ajalehe Daily Mail sõnul soovitakse hoolimata koroonaviiruse pandeemiast juba maikuus mängudega jätkata.

"See on nagu köiel kõndimine," tõi Soder luulelise võrdluse. "Peame oleme ettevaatlikud, et me ei pingutaks üle ega oleks kergemeelsed. Välistatud on publiku ees mängimine ja ka tühjade tribüünde ees mängimine oleks köiel kõndimine." Üheksa vooru enne hooja lõppu juhib Bundesligat Müncheni Bayern. Dormundi Borussia jääb neist maha nelja punktiga ja kolmandal kohal on RB Leipzig.

"On vägagi mõeldav, et 9. mail mängitakse Bundesliga järgmine ring," selgitas Soder. "On selge, et nädalavahetus jalgpalliga on palju talutavam, kui nädalavahetus ilma jalgpallita."

Sama sõnul tuli Saksamaa terviseministri huulilt. "Kõik saab toimuda, kui mängitakse publikuta. Väga oluline on viia nakatumiste võimalus minimaalseks," selgitas Jens Spahn. "Jalgpallifännid on kindlasti ka selle lahenduse üle õnnelikud, olgugi, et staadionid jäävad tühjaks."

Ka Itaalia jalgpalliliidu pealik Gabriele Gravina ütles, et hooaega veel lõpetatuks ei kuulutata. "Ma ei taha olla Itaalia jalgpalli matja. On kaks koolkonda. Üks ütleb, et peaksime lõpetama kogu sporditegevuse ja teine, mis ütleb, et peaksime jätkama. Ma kuulun teise koolkonda."

"Täna hooaja lõpetamine oleks katastroof. Kui jalgpalli ei naase, siis see avaldab negatiivset mõju kogu riigile, sest vutis liigub umbes 5 miljardit eurot," kirjeldab Gravina. "Tiitli võidab meeskond, kes kogub hooaja lõpuks kõige rohkem punkte. Olen veendunud, et peagi pakume itaallastele rõõmu ja lootust."