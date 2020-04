HÄMMASTAV: teivashüppe maailmarekordiomaniku kohta kirjutatakse Rootsis inetuid kommentaare 

"Armand räägib rootsi keelt paremini, kui inimesed oskavad arvavad," sõnas kergejõustikuässa ema intervjuus Rootsi rahvusringhäälingule. "Kahjuks on tema kohta kirjutatud päris inetuid kommentaare. Internetis on lihtne kiusata, silmast-silma on see tunduvalt keerulisem. Olen märganud üsna palju kurjust, isegi rohkem, kui oskasin arvata."