Kobe Bryanti elu nõudnud kopteriõnnetuse uurimiseks pöördus kohtusse veel kaks perekonda 

Uudisteagentuuri AP andmetel on kopteriõnnetuses hukkunud kahe inimese perekonnad järginud Bryanti lese Vanessa eeskuju ning võtnud jalge alla kohtutee.

Nad on esitanud hagi lendude eest vastutanud Island Express Holdingu vastu. Esimese kohtuasja esitasid õnnetuses surnud korvpallitreeneri John Altobelli ja tema abikaasa Keri Altobelli kaks last. Õnnetuses hukkus ka pere tütar Alyssa.

Teise kohtuasja esitasid koos Bryantiga treeneritööd teinud Christina Mauseri lesk ning tema kolm last. Mõlemad hagid esitati pühapäeval Los Angeleses, need on identsed ja seitsme lehekülje pikkused.