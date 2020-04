PÖÖRANE ALLAKÄIK: kuhu kadusid kolm vutimaailma säravat tähte? 

Tohutu muutujate hulgaga võrrandist sünnib omakorda hulk lugusid, kus mängijad löövad särama nagu lihvitud teemantid, kuid tuhmuvad peagi. Mõned isegi unustatakse. Meenutame kolme meest möödunud aastakümnest, kes karjääri tipust ootamatult allapoole pudenesid. Kõik nad on sellises eas, et võiks teoreetiliselt endiselt väga kõrgel tasemel mängida, kuid tegelikult pole meestest aastaid eriti kuulda olnud.

Lapse ja teismelisena möllas ta Westfalenstadioni kuulsal otsatribüünil, kuni viimaks ise meeskonda murdis. Kui Dortmund võitis, haaras Grosskreutz fännidelt ruupori ja võttis üles ühislaulud. Need on vaimustavad kaadrid (ühe näite leiab allpool asuvast videost), kuidas just tema toel suudeti panna kogu staadion meeskonnaga samas rütmis hingama.