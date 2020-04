Nimi ähvardab rikkuda kauni venelanna maine 

Nimelt levis paljudes meediaväljaannetes üle maailma info, nagu oleks jäätantsija Aleksandra Stepanova andnud positiivse dopinguproovi. Väideti, et kõik tema tulemused ja võidetud medalid tühistatakse alates 2018. aasta novembrist.

Tegelikult andis positiivse dopinguproovi hoopis kergejõustiklane Aleksandra Stepanova. Tass kirjutab, et just sama nimega jooksja on tegelik petis, kuid paljudes piiritagustes uudisteportaalides aeti kergejõustiklane ja jäätantsija segamini.