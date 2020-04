RETRO | Vaata, kuidas laulis inimketi moodustanud Tartu rahvas Veerpalu toetuseks 

Toonase aprillikuu sündmused tulid paljude jaoks kui välk selgest taevast. Kõik algas sellest, et kuulujutud said läbi Peep Pahvi ja Tuuli Kochi ühise pingutuse lõpuks piisavalt tõestatud, et need Postimehe leheveergudele tuua . Osa rahvast ei suutnud toimuvat uskuda ning valisid Veerpalu poole. Sündis kümneid tuhandeid eestlasi ühendanud liikumine: „Usume Andrus Veerpalu“.Edasine on juba ajalugu. Ajakirjanikele tehti ähvardusi sangari nime määrimise pärast. Veerpalu ütles pressikonverentsil: „Tahan kinnitada kõigi teie ees, et ma ei ole keelatud aineid tarvitanud nii võistlusväliselt kui võistlustel. Võidud ja head tulemused on saavutatud kõik läbi suure ja visa töö.“