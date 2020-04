Kuninga lahkumine: kaks aastat, mis erinevad kõigist eelnevatest 

Võib tekkida küsimus, kas kõigi aegade parimaks snuukrimängijaks peetav mees ei pühendunudki varem sajaprotsendiliselt spordile? Ei. O'Sullivani elus on vahelduva eduga rolli mänginud nii narkootikumid kui ka alkohol. Katkisest perekonnast pärit meest on saatnud pidevad tõusud ja mõõnad: eufooriad vahelduvad depressioonidega. Veidi hingerahu leidis ta paari aasta eest, kui otsustas vähem võistelda ja treenida.

Ronnie O'Sullivan. Foto: AFP/Scanpix

Ehk on isegi üllatav, et tulemuste kõikumises pole O'Sullivani pöörane elu eriti kajastunud. Laias laastus võib teda ikkagi pidada meheks, keda on kardetud alati ja igal turniiril. Loomulikult on Rakett (O'Sullivani hüüdnimi - toim) ka põrunud, kuid kõik teavad, et juba järgmisel nädalal võib ta näidata täielikku maagiat.

Muuhulgas on O'Sullivan varemgi korduvalt lubanud karjääri lõpetada. Vahel on ta viidanud väsimusele, tihtilugu aga hoopis snuukrimaailma bosside saamatusele. Inglane on läbi karjääri pidevalt ala juhte kritiseerinud ja pikalt saatnud. Laias laastus on ta moodustanud omamoodi ühe mehe opositsiooni, sest vaid O'Sullivanil on selline staatus, et teda ei saa ühegi väljaütlemise eest karistada. Kui bossid astuks vastu O'Sullivanile, siis astuks nad vastu suurele osale fännidest.