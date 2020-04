Hollandi jalgpalliliiga valmistub hooaja katkestamiseks 

Klubidel jäi mängida veel kaheksa või üheksa vooru. Juhib Amsterdami Ajax, kes on koos AZ Alkmaariga kogunud 56 punkti. Tiitlikaitsjale annab edu parem väravate vahe.

Meistriliiga klubid kohtuavad reedel, et arutada hooaja poolelijätmise võimalikke tagajärgi. Samuti kavatsetakse treeningväljakud taas avada, et mängijad rangeid reegleid järgides treeningutega jätkata saaks.

See, et liigat lõpuni mängida ei saa, on igal juhul klubidele suureks pettumuseks.

"Loodeti, et hooajaga saab jätkata. Kuid teame, et matše on fännidega võimatu korraldada, kui peaminister ütleb, et mängida tuleks ilma pealtvaatajateta. Kindlasti on [meistriliiga katkestamine] kõikidele tippklubidele suureks tagasilöögiks," lausus Hollandi jalgpalliajakirjanik Marcel Van Der Kraan intervjuus BBC-le.